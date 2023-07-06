06 Июля 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми прокуратура нашла нарушения во время работ в "Черняевском лесу"

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения во время проверки по обращениям граждан и информации из интернета о нарушении качества экосистемы при проведении подрядчиком работ по обустройству особо охраняемой природной территории "Черняевский лес".
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Установлено, что заказчик, МКУ "Пермское городское лесничество", во время работ по муниципальному контракту не контролировал работу подрядчика, сообщает прокуратура Пермского края. В результате подрядчик нарушил условия порядка проведения работ, что повлияло на корневую систему деревьев. Визуальный осмотр территории показал, что в местах проведения работ повреждены корни елей, сосен, берез и других пород деревьев, а остатки вырубленной корневой системы складировали по краям троп, на которых шла выемка грунта.

По заключению специалистов – экологов, это может привести к преждевременной гибели лесных насаждений. Директору городского лесничества внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, надзорный орган контролирует устранение выявленных нарушений.

Теги: "Черняевский лес", природоохранная прокуратура, проверка, корни, деревья


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