В Перми прокуратура нашла нарушения во время работ в "Черняевском лесу"

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения во время проверки по обращениям граждан и информации из интернета о нарушении качества экосистемы при проведении подрядчиком работ по обустройству особо охраняемой природной территории "Черняевский лес".

Установлено, что заказчик, МКУ "Пермское городское лесничество", во время работ по муниципальному контракту не контролировал работу подрядчика, сообщает прокуратура Пермского края. В результате подрядчик нарушил условия порядка проведения работ, что повлияло на корневую систему деревьев. Визуальный осмотр территории показал, что в местах проведения работ повреждены корни елей, сосен, берез и других пород деревьев, а остатки вырубленной корневой системы складировали по краям троп, на которых шла выемка грунта.

По заключению специалистов – экологов, это может привести к преждевременной гибели лесных насаждений. Директору городского лесничества внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, надзорный орган контролирует устранение выявленных нарушений.