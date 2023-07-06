06 Июля 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Украинский режим начал захват Киево-Печерской лавры, монахам уготовано гетто

Украинский режим начал захват корпусов Киево-Печерской лавры. Представители заповедника без решения суда сегодня утром под прикрытием полиции взломали двери в 70-й корпус, где находится резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
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Также взломаны двери в 69-й и 71-й копуса. Они тоже опечатаны. Накануне режим еще больше ужесточил допуск верующих в лавру - теперь в нее будут пускать только с 11 и до 18 часов. Рано утром полиция перекрыла вход в лавру и блокировала доступ верующим.

Характерное решение принял хозяйственный суд Киева, который перешел к рассмотрению по существу иска Киево-Печерской лавры к заповеднику о незаконности одностороннего расторжении договора аренды. Он отклонил ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы для проверки выводов минкульта о том, что монастырь якобы что-то нарушал вопреки условиям договора о пользовании зданиями и сооружениями, сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман. По сути, суд решил верить на слово голословным утверждениям комиссии о "нарушениях", которые так и не были представлены.

Было отказано и в привлечении к делу минкульта (сейчас формально судятся лавра и заповедник, хотя "первым исполнителем" гонений является минкульт, а "вдохновителем" - офис Зеленского).

Как заявил и.о. директора заповедника Максим Остапенко, монахам оставят только помещения лавры для "компактного проживания", то есть гетто или резервацию.

Киево-Печерская лавра восстанавливалась и содержалась Церковью с 1988 году без участия украинских властей. Однако Зеленский заявляет, что выгонит монахов, так как они, граждане Украины, для него не являются украинцами. Лавру он намерен отдать раскольникам.

Как отмечает "Правблог", это решение суда "положило начало серии судебных вердиктов, которые должны обосновать лишение УПЦ храмов на территории лавры, а затем и изгнание оттуда монахов УПЦ.

"При этом показательно, что никто не пытается придать принятым решениям даже видимости законности. Заказ власти выполняется грубо и жестко, манерой "переехать танком", - пишет канал.

Православный публицист Александр Вознесенский подчеркивает, что ни один священнослужитель не вышел, чтобы хоть что-то сказать захватчикам. Он убежден, что священноначалие предало Церковь, изо всех сил пытаясь выслужиться перед нацистским режимом.

Теги: украина, церковь, УПЦ, киево-печерская лавра


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