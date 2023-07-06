06 Июля 2023
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Фото: пресс-служба МИД РФ

МИД РФ: Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие

Поставляемое Западом Киеву оружие применяется протестующими во Франции, в том числе, против французской полиции, заявили в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что выделяемые Западом и непосредственно Францией оружие и средства в поддержку "националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом, оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу".

Ранее в МИД РФ заявляли, что западное оружие из-за коррупции на Украине перепродается в разные точки мира, попадает в руки преступников и террористов. Из-за поставок на Украину ПЗРК и ПТРК впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданского авиасообщения во всем мире, отмечали в ведомстве.

Напомним, стихийные протесты начались во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Его обвинили в непреднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта.

Теги: захарова, франция, оружие, киев


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