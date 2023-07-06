Для нас любой курс приемлем - Набиуллина

Укрепление рубля не станет поводом для проведения валютных интервенций, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не таргетируем курс рубля, для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается", - сказала Набиуллина.

На Мосбирже сегодня курс евро впервые с 29 марта 2022 года преодолел отметку в 101 руб., курс доллара - выше 92 руб.