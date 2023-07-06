06 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

От вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге умер сотрудник

Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге привела к печальным последствиям.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, от инфекции скончался 21-летний парень. По данным канала, еще 30 июня в хостеле, где проживали работники распределительного центра, молодому человеку стало плохо, температура поднялась до 39.

"Вызвали "скорую", но врачи не успели его спасти. После этого из хостела госпитализировали еще четырех сотрудников с тем же заболеванием, их состояние описывают как стабильное", - утверждает канал.

Ранее сообщалось, что у работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по состоянию на 5 июля там было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции.

Теги: менингит, склад, сотрудник, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2023 19:22 Мск У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

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