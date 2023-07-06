06 Июля 2023
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Фото: www.pravmir.com

Лишенный сана священник РПЦ перешел к Варфоломею

Бывший священник московского храма апостола Андрея Первозванного Иван Коваль, который недавно был лишен сана, перешел к экуменическому патриарху Варфоломею. Об этом сообщил его "коллега" блогер Андрей Кураев.

Он опубликовал совместное фото Коваля с Варфломеем и написал, что первый "получает назначение от вселенского патриарха" (слово "вселенский" - вариант перевода термина "экуменический"- официального названия бывшего Константинопольского патриархата, который используют раскольники для обоснования своих притязаний).

Как сообщалось, Московский городской епархиальный суд РПЦ лишил Коваля священного сана за самочинное изменение текста молитвы о победе русского воинства и в целом за неповиновение сященноначалию. Характерно, что Коваль отказался возносить молитву о победе русского воинства, соглашаясь молиться только о мире.

28 июня Синод Фанара рассмотрел его обращение и, вопреки священным канонам, которые запрещают вмешиваться в дела иной поместной церкви, "восстановил" его в сане, приняв в свою организацию. Предлогом стало то, что его лишили сана будто бы по политическим мотивам, так как он был против СВО.

Замруководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Варфоломей публично поддерживал турецкую военную операцию в Сирии, "поэтому пацифистский пафос патриарха Варфоломея" неуместен. А после "признания" украинских раскольников Фанар может "признать" действующим священником кого угодно.

Напомним, в 2018 году РПЦ разорвала евхаристическое общение с Фанаром, как ушедшим в раскол и исповедающим новое неправославное вероучение, которое названо "восточным папизмом" - о своем единоличном начальстве над православным миром. Варфломей открыто говорит о движении к объединению с Ватиканом.

Теги: Фанар, Варфоломей, РПЦ, церковь


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