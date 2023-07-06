Суд оставил под арестом бывшего советника главы Челябинска, обвиняемого в получении взяток

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего советника главы Челябинска, бизнесмена Петра Конарева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 27 августа.

Конарева обвиняют в 44 эпизодах получения взяток. По версии следствия, он в 2019-2021 гг. совместно с должностными лицами МКУ "Городская среда" получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов.