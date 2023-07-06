06 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли мужчину, "ударившего" ребенка в коляске

В Екатеринбурге полиция установила мужчину, "ударившего" ребенка в коляске. Силовики выяснили все обстоятельства конфликта на улице Рощинской, и оказалось, что все не так однозначно.
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Ранее в интернете было опубликовано видео, где отец якобы применил грубую силу к своему ребенку, а тот выпал из коляски. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейские разыскали и опросили данного человека: им оказался 46-летний местный житель.

Сам мужчина пояснил силовикам, что в тот день он гулял со своими детьми семи и четырех лет. В какой-то момент 4-летний сын начал баловаться и сильно ударил отца в живот. А когда мужчина стал ругать мальчика, это стала снимать на телефон проходившая мимо женщина.

Между отцом и прохожей начался конфликт, в ходе которого мужчина стал материться. В этот момент коляска, в которой сидел ребенок, случайно съехала с дорожки и опрокинулась. Отец начал поднимать ее, но так как удерживающие ремни оказались отстегнуты, сын выпал из коляски на землю.

Отдельно полицейские опросили мать мальчика и соседей пары. Те подтвердили, что никаких конфликтов и применения силы к детям не наблюдалось: семья является благополучной и на учете не состоит.

В итоге мужчина, употребивший нецензурную лексику, привлечен к административной ответственности за хулиганство. В МВД предупредили его о недопустимости подобного поведения и насильственных методов воспитания.

Теги: ребенок, коляска, полиция, Екатеринбург


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