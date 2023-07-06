06 Июля 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

В Белгород начали возвращаться дети, отправленные подальше от обстрелов

Белгородские власти продолжают восстанавливать Шебекино, хотя приграничный город не перестают обстреливать ВСУ. Так, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, Шебекинский городской округ за сутки обстреляли из минометов и гранатометов, область в целом была обстреляна не менее 170 раз.

Между тем, в регион начали возвращаться дети, отправленные в начале лета в другие субъекты в целях безопасности. Из Крыма вернулись 367 белгородских детей, на три недели уехали 115 детей из Шебекино, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино повреждено 729 объектов, большая часть из которых частные дома. Восстановительные работы ведутся только на 142 объектах.

Теги: белгород, обстрелы, шебекино


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