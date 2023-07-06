Приём заявок на конкурс «Каспий без границ» продолжается в Астраханской области

Конкурс на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ» проводится в Астраханской области в десятый раз. За это время участниками стали более 450 средств массовой информации и блогеров Прикаспийского региона: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Туркменистана.

До 2017 года конкурс носил название «Каспийская мечта», после чего был переименован в «Каспий без границ».

Желание обменяться опытом с коллегами и узнать много важного и интересного о своих соседях по каспийскому бассейну ежегодно привлекает все больше соискателей. Участие в конкурсе дает журналистам дополнительный стимул для поиска тем о деятельности прикаспийских государств.

Отправлять можно видео- и фоторепортажи, новости, сюжеты, интервью, очерки, размещённые в печатных СМИ, интернет-изданиях, теле- и радиоэфирах стран Каспийского региона в период с 11 июня 2022 года по 11 июня 2023 года включительно. Срок приёма электронных заявок – до 1 августа этого года.



Заявки подаются в следующих номинациях:

- «ФотоКаспий»;

- «Человек и море»;

- «Открывая страны Каспия»;

- «Каспий — территория здоровья» и «Свежий взгляд».