Приём заявок на конкурс «Каспий без границ» продолжается в Астраханской области    

06 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: администрация Астраханской области

Приём заявок на конкурс «Каспий без границ» продолжается в Астраханской области    

Конкурс на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ» проводится в Астраханской области в десятый раз. За это время участниками стали более 450 средств массовой информации и блогеров Прикаспийского региона: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Туркменистана.
До 2017 года конкурс носил название «Каспийская мечта», после чего был переименован в «Каспий без границ».

Желание обменяться опытом с коллегами и узнать много важного и интересного о своих соседях по каспийскому бассейну ежегодно привлекает все больше соискателей. Участие в конкурсе дает журналистам дополнительный стимул для поиска тем о деятельности прикаспийских государств.

Отправлять можно видео- и фоторепортажи, новости, сюжеты, интервью, очерки, размещённые в печатных СМИ, интернет-изданиях, теле- и радиоэфирах стран Каспийского региона в период с 11 июня 2022 года по 11 июня 2023 года включительно. Срок приёма электронных заявок – до 1 августа этого года.

Заявки подаются в следующих номинациях:
- «ФотоКаспий»;
- «Человек и море»;
- «Открывая страны Каспия»;
- «Каспий — территория здоровья» и «Свежий взгляд».

(2023)|Фото: администрация Астраханской области

Теги: Каспий, без, границ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети