Лукашенко заявил, что Пригожина нет на территории Белоруссии

Главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, бизнесмен находится в Петербурге. "Может, с утра в Москву поехал…", - цитирует белорусского лидера агентство Sputnik.

Что касается бойцов ЧВК и их местонахождения, Лукашенко сообщил, что они находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.

Ранее сообщалось, что Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых при обыске в Петербурге. 24 июня журналисты писали, что деньги были найдены в "ГАЗели" возле офиса. Теперь их забрал водитель Пригожина с официальной доверенностью, тогда как сам основатель ЧВК "Вагнер" в эти выходные находился в Москве.

Также издание "Фонтанка" сообщало, что Пригожин 4 июля лично посетил здание Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда он приехал с охраной. Бизнесмена официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, которое 24 июня было обнаружено и изъято в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль".