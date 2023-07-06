Преемственность поколений. Право написать послание в будущее дадут свидетелям закладки капсулы времени 1973

Персональное право вскрыть капсулу времени Екатеринбурга и написать послание будущим поколениям дадут тем, кто стал свидетелем закладки саркофага в 1973 году. Об этом во время встречи с волонтерами "Орлята" рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Мы уже нашли очень много людей, которые были свидетелями закладки капсулы 1973 года. Понятно, что они были детьми, где-то на плечах у родителей, но им будет дано приоритетное право участвовать и во вскрытии капсулы, и в написании посланий потомкам, причем со своими детьми и внуками, чтобы потом, через 50 лет, когда новую капсулу уже будут вскрывать после нас, чтобы там тоже были живые свидетели сегодняшнего события. Это, наверное, и называется преемственность поколений, чтобы мы могли, по крайней мере, помечтать и пожелать следующему поколению, каким бы мы хотели видеть наш город", - рассказал градоначальник.

Что именно он хотел бы пожелать людям будущего, глава Екатеринбурга пока не придумал. По его словам, стоит сначала увидеть, что нам пожелали наши предки. Текст сообщения из 1973 года после вскрытия капсулы будет опубликован.

Ранее мы показывали, как именно будет выглядеть капсула времени. Торжественное вскрытие саркофага запланировано на 18 августа. Закладка новой капсулы состоится в ноябре 2023 года.