СК и прокуратура проводят проверку после массового отравления посетителей кафе в Магнитогорске

В Магнитогорске СК проводит проверку по факту госпитализации местных жителей с подозрением на инфекционное заболевание после обеда в кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

СК проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, у 16 посетителей кафе "Хорошее место" выявили кишечную инфекцию. Отравившиеся ели шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, заведение закрыто, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов.

Ход эпидемиологического расследования контролирует прокуратура. "В зависимости от полученных результатов исследований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.