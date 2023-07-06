Останина разработала законопроект об алиментном фонде

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подготовила законопроект о создании Государственного алиментного фонда РФ, который должен обеспечить выплату пособия в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются без уважительных причин от уплаты алиментов. Инициатива направлена в Правительство, сообщила Останина в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что первоначально фонд создается за счет средств федерального бюджета. Получателей выплат будет определять суд. Все, кто по суду обязан платить своим детям, будут вноситься в Единый реестр неплательщиков. Этот единый реестр с суммами задолженности и будет вести создаваемый алиментный фонд.

Останина заверила, что формировать алиментный фонд будут нерадивые отцы и добровольные жертвователи, которые готовы финансово поддержать детей. Однако привлечение средств федерального бюджета заставляет в этом усомнитьcя.

По данным Росстата, в 2021 году 13% детей, которым были положены алименты, не получали их. В 2013 году было 21%. Точное количество детей, которым положены алименты, неизвестно. По переписи 2021 года, можно говорить примерно о 2 млн таких детей. То есть алименты, положенные по решению суда, не получают порядка 300 тыс. детей.

Поручение о создании алиментного фонда дал в прошлом году резидент РФ Владимир Путин.