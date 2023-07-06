"Победы над обстоятельствами" не получилось: Набиуллина высказалась о падении рубля

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина пытается успокоить россиян на фоне продолжающегося обвала рубля. Сегодня на Мосбирже евро торгуется уже по 101 руб., доллар – по 92 руб.

Набиуллина заявила, что "курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли": Россия много импортирует, а экспорт отстает, возникает дисбаланс.

"Укрепление курса [рубля] в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта", - сказала глава ЦБ.

Тем не менее, она считает, что плавающий курс – это благо, "которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения". Также председатель регулятора считает эффективной денежно-кредитную политику, которую он проводит.