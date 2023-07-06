06 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями в перспективе двух-четырех лет, - ЦБ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно в 2025—2027 годах.

В интервью Forbes она пояснила, что в этом вопросе все зависит в том числе от российских банков, которые будут присоединяться к платформе. Этот процесс будет поэтапный.

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор не видит необходимости переводить выплату пенсий и пособий в цифровые рубли. Скоробогатова сочла аналогию с картами "Мир" не совсем корректной. "Цифровой рубль мы рассматриваем именно как новое средство для расчетов и платежей по более выгодным тарифам", — отметила она.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Каждый сможет переводить на свой цифровой кошелек до 300 тыс. руб. в месяц в цифровых рублях. Также глава ЦБ РФ опровергала слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях.

Теги: цифровой рубль, центробанк


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