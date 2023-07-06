В Приморье затоплено 11 участков автодорог из-за проливных дождей

На Дальнем Востоке из-за обильных дождей реки выходят из берегов и затапливают дороги, несколько населенных пунктов оказались заблокированы.

По данным МЧС, в Приморье затоплено 11 участков автомобильных дорог, в Уссурийске подтопило улицы, транспортного сообщения нет с пятью населенными пунктами.

"Основная часть продовольствия и медикаментов в населенных пунктах есть. Организована лодочная переправа в районе села Яконовка. Проводится откачка воды", - говорится в сообщении министерства.

В соседнем Забайкальском крае за двое суток выпало до 60% месячной нормы осадков – в четырех населенных пунктах подтоплено 23 жилых дома и 65 приусадебных участков.

"Всего к работам привлечено от РСЧС 104 человека и 94 единиц техники. В готовности аэромобильная группировка МЧС России из 85 человек и 20 ед. техники", - сообщили в МЧС.