СК проверяет сведения об издевательствах в уральском детском лагере

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет сведения об издевательствах над воспитанником детского лагеря.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ведомство поступила информация о возможных случаях издевательства над малолетним ребенком со стороны несовершеннолетних подростков в одном из детских оздоровительных лагерей Тугулымского района. Организована проверка, в том числе на наличие в данной ситуации возможных признаков статьи 293 УК РФ (Халатность).

Сейчас следователи СК России устанавливают степень тяжести вреда здоровью воспитанника. Выясняется, в полной ли мере сотрудники детского лагеря и органов системы профилактики проводили работу по недопущению подобных фактов.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку в уральском детском оздоровительном лагере "Гурино", в котором могли издеваться над 9-летним ребенком. По данным ведомства, в июне этого года всю первую смену подростки от 11 до 15 лет наносили ребенку телесные повреждения и рисовали на его теле.