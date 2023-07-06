06 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

Египтянина задержали в Ульяновске по подозрению в осквернении Корана

В Ульяновске полиция задержала иностранного гражданина, который осквернил Коран. Им оказался уроженец Египта 1995 года рождения, сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ранее в Интернете появилось видео, на котором мужчина осквернил своими действиями Коран, а также негативно высказывался в отношении исламской религии.

Ранее инцидент прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он выразил уверенность в том, что действия "этого негодяя получат самую строгую правовую оценку".

В мае в Волгограде 19-летнего молодого человека задержали за поджог Корана напротив Соборной мечети. Против него возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ).

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сожжение Корана у Белого озера в Москве, пообещал, что "личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание".

Теги: коран, египтянин, ульяновск


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