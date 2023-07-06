По делу о гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге задержаны еще двое

Следственный комитет сообщил о новых задержаниях по уголовному делу о гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге.

Напомним, ранее по делу задержали опекуна мальчика Веронику Наумову. Ей предъявлено обвинение по трем статьям: убийство малолетнего, истязание и мошенничество. На прошлой неделе суд отправил Наумову под арест.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством ребенка, задержаны сотрудник детского сада и специалист органов опеки. По данным ведомства, речь идет об и.о. заведующего детсадом, а также специалисте опеки и попечительства управления социальной политики. Первому задержанному уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а второму – по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

"Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям", - заявили в ведомстве.

Расследование дел продолжается.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявлял, что органы опеки не виноваты в гибели маленького Далера.