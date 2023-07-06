Максимальный возраст депутатов Молодежного парламента предложили повысить в Иркутской области

Итоговое заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области прошло под председательством Ивана Комелькова. В нем приняли участие глава регионального парламента Александр Ведерников, вице-спикер Ольга Носенко, депутаты Андрей Андреев, Ирина Синцова, Дмитрий Тютрин, Галина Кудрявцева.

Спикер ЗакСобрания Александр Ведерников отметил, что депутаты Молодежного парламента в рамках созыва активно использовали право законодательной инициативы. «Многие задачи, которые стояли перед депутатами Законодательного Собрания, мы обсуждали и с Молодежным парламентом. У вас в законотворческом портфеле есть хорошие инициативы и проекты, которые станут примером для будущих созывов Молодежного парламента», - сказал Александр Ведерников.

Председатель Молодежного парламента Иван Комельков поблагодарил депутатов регионального парламента за поддержку в реализации проектов и инициатив. «Мы активно работали совместно с общественными организациями, министерством по молодежной политике, депутатами и аппаратом Законодательного Собрания. Наш опыт нужно распространить и в муниципальных образованиях области, создать молодежные парламенты при думах муниципалитетов. В этом может помочь одна из наших инициатив - стратегия развития молодежного парламентаризма, которая уже утверждена и в скором времени будет направлена в территории, чтобы как можно больше молодых людей имели возможность реализовать свои идеи», - подчеркнул Иван Комельков.

Депутаты рассмотрели итоги проведения контрольных закупок энергетических напитков. Проверку соблюдения закона «Об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» провели в магазинах Ангарска. Как рассказала заместитель председателя Молодежного парламента Ульяна Маркузе, в контрольной закупке приняли участие школьники. Ее результаты показали, что в торговых точках соблюдают принятый закон. Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной членами экспертного совета при Молодежном парламенте, небольшие торговые точки в Иркутске продолжают продавать энергетики без проверки возраста покупателей. Депутаты предложили и дальше проводить проверки и усиливать контроль за соблюдением законодательства.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСО Иркутской области, закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетними был разработан при участии Молодежного парламента. Кроме того, по инициативе депутатов в регионе был принят закон «О патриотическом воспитании граждан», разработан и направлен на рассмотрение Законодательного Собрания региона проект закона «Об отдельных вопросах в сфере добровольчества (волонтерства) в Иркутской области», внесены изменения в закон «О государственной молодежной политике». Также Молодежный парламент проводит тест по истории Великой Отечественной войны, в котором приняли участие более 60 тысяч человек. С 2019 года также проводится тест по истории Приангарья. В число проектов, реализуемых Молодежным парламентом, также вошли «Граффити Победы», «Школа молодого политика», «Аптека на колесах», «Дорога к знаниям», ряд других акций. Депутаты участвовали в благотворительной деятельности в период пандемии коронавируса, помогали в восстановлении территорий Иркутской области после паводка 2019 года.

Также в рамках заседания депутаты рассмотрели инициативу об изменении закона «О Молодежном парламенте». Поправки предусматривают повышение предельного возраста депутата до 35 лет в соответствии с федеральными нормами и законом «О молодежной политике». Кроме того, в Молодежном парламенте при Государственной Думе России каждый субъект России представляет один депутат в возрасте до 35 лет.

Такую позицию высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания с председателями Законодательных Собраний регионов, в котором принял участие Александр Ведерников. Соответствующий проект закона решили внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.