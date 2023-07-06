В Челябинске бывшие заместитель главврача и главный инженер больницы получили сроки в колонии за взятку

В Челябинске осудили экс-заместителя главного врача по административно-хозяйственной части и бывшего главного инженера областной клинической больница № 3 за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Они были задержаны в 2020 году за получение взятки в размере 400 тыс. рублей за принятие и оплату фактически не выполненных подрядчиком работ по государственному контракту на сумму 2,4 млн рублей.

Заместителя главврача приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей, главного инженера – к 8 годам в колонии строгого режима.