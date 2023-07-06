Meta** запустила аналог Twitter

Компания Instagram* объявила о запуске нового приложения – соцсети Threads, которая, как ожидается, станет аналогом Twitter по формату (в Meta**, конечно же, рассчитывают, что Threads станет "убийцей" Twitter).

Поскольку материнской компанией новой соцсети выступает Instagram*, пользователи этой соцсети могут войти в Threads с помощью уже существующей учетной записи.

Threads позволяет публиковать короткие (до 500 символов) тексты, ссылки, фотографии, видеоролики длиной до пяти минут.

На момент запуска Threads доступен на платформах iOS и Android в сотне стран, но не в Евросоюзе, чьи власти опасаются за конфиденциальность данных пользователей.

Эксперты пока не берутся делать прогнозы на счет потенциала Threads. С одной стороны, Илон Маск проводит над Twitter разнообразные эксперименты, которые могут заставить постоянных пользователей искать новую платформу. С другой – почти все эксперименты Meta по созданию автономных приложений завершились провалом.

*Instagram – принадлежит компании Meta**, признанной российским судом экстремистской, запрещенной в РФ

**Meta – компания признана российским судом экстремистской, запрещена в РФ