Готовившуюся атаку на объект ТЭК в Тюменской области расценили как подготовку к теракту

06 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Тюменская область
Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

Готовившуюся атаку на объект ТЭК в Тюменской области расценили как подготовку к теракту

В Тюменской области началось расследование обстоятельств готовившейся атаки на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Читайте также:

По версии следствия, в Тюмени сторонник радикальных взглядов и идеологии запрещенного террористического украинского военизированного объединения планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в Тюменской области. 4 июля во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, посягнул на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем злоумышленник ликвидирован.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", "Незаконное хранение, взрывного устройства", и "Приготовление к совершению террористического акта". Следователями и криминалистами изъяты значимые для расследования предметы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает тюменское областное управление СКР.

Теги: Террорист, уничтожение, ликвидация, деревня Кукушки, Исетский район


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2023 09:45 Мск В Тюменской области ликвидировали террориста, планировавшего подрыв нефтегазового узла

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети