Готовившуюся атаку на объект ТЭК в Тюменской области расценили как подготовку к теракту

В Тюменской области началось расследование обстоятельств готовившейся атаки на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

По версии следствия, в Тюмени сторонник радикальных взглядов и идеологии запрещенного террористического украинского военизированного объединения планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в Тюменской области. 4 июля во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, посягнул на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем злоумышленник ликвидирован.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", "Незаконное хранение, взрывного устройства", и "Приготовление к совершению террористического акта". Следователями и криминалистами изъяты значимые для расследования предметы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает тюменское областное управление СКР.