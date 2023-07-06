06 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Депутат Гусев: ОГЭ вытягивает миллиарды из родителей

ОГЭ является очень сомнительной затеей. Он сдается после 9 класса, но никакого значения для перехода в 10 класс не имеет. При этом на него затрачиваются огромные деньги как государством, так и родителями. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
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Он разместил видео встречи с родителями, один из которых сообщил, что они потратили за год около 600 тыс. рублей за год для подготовки к сдаче ОГЭ, "которое совершенно не играет роли в будущем обучении ребенка", отметил депутат.

"На практике на переход в 10 класс или на поступление в колледж результаты ОГЭ не влияют! В десятый класс дети переводятся с любым результатом экзамена, а при поступлении в колледж или техникум комиссия оценивает, в первую очередь, средний балл аттестата. Получается, подготовка к госэкзамену приносит только лишний стресс школьникам, а родителям и государству – приличные денежные расходы", - написал Гусев.

Он привел данные общественно-политического движения "Объединение родителей", что ежегодные затраты на организацию ОГЭ составляют 220 млн рублей. Еще около 2 млрд - на техническое обеспечение. Некоторые траты ложатся на родителей. Например, принадлежности для сдачи экзамена (вода, ручки, туалетная бумага и т.д.) - в сумме около 1,5 млрд рублей.

Отдельная статья - репетиторы, которых нанимают большинство родителей. Только в Москве затраты на репетиторов при подготовке к ОГЭ в 2023 году могли составить около 700 млн рублей.

"Мы вместе с родительским сообществом обратимся в Министерство просвещения с предложением рассмотреть вопрос об отмене ОГЭ", - заключил Гусев. Их нужно заменить обычными выпускными экзаменами.

Теги: ОГЭ, школа, экзамены, репетиторы


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