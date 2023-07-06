Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

В Херсонской области продолжают находить тела погибших в результате наводнения, начавшегося из-за прорыва Каховской ГЭС на Днепре. Сегодня были обнаружены тела еще трех человек, общее количество погибших из-за ЧС достигло 53, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в пострадавших районах налажена доставка бутилированной воды, поскольку после затопления использование скважин стало невозможным. Он добавил, что с в регионе нет дефицита продуктов. Нуждающиеся люди получают гуманитарную помощь.