ВКС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Авиация Южной группировки ВС РФ нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

В частности, экипаж вертолета Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинский бронетранспортер противотанковой управляемой ракетой.

5 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевке, которое имеет стратегическое значение для удержания Артемовска, сложная обстановка. Со ссылкой на слова инсайдера он написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов. По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.

Источник в командовании Южной группировки войск сообщил, что ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ около Клещеевки.