Сергей Рукшин: На инженерные направления некого набирать

В России катастрофа как с образованием в целом, так и конкретно с техническим образованием. Стране не хватает инженеров, а их не только некому готовить, но и нет нужного количества детей, желающих учиться на технических специальностях. Об этом заявил народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ Сергей Рукшин.

Накануне.RU недавно писало о том, что в этом году на технические специальности вузам придется брать всех подряд. Достижение технологического суверенитета невозможно без достаточного количества квалифицированных инженерных кадров. Контрольная цифра приема на инженерно-технические специальности по бюджету установлена на уровне 246 тыс. Число же выпускников, сдающих профильную математику, составило 282 тыс. против 302 тыс. годом ранее. Снижение на 20 тыс. за год. При прошлогодней доле неудачников 20% можно ожидать, что суммарное количество абитуриентов, способных поступить на связанные с математикой специальности, составит примерно 226 тыс., что гораздо меньше госзаказа. По физике еще хуже. Ее сдавали менее 100 тыс. То есть даже если взять всех желающих, они не закроют бюджетные места на инженерных специальностях. Если же отбросить немалый процент тех, кто будет отчислен или просто "высидит" диплом, картина получается совсем удручающая. В стране нет и в ближайшие годы не будет новых инженерных кадров.

Дефицит желающих сдавать математику и физику связан прежде всего с низким уровнем преподавания и низким социальным статусом профессии инженеров и конструкторов, рассказал в интервью "АиФ" Сергей Рукшин.

"У нас колоссальный дефицит учителей. Коллеги из Ленинградского госуниверситета им. Пушкина рассказали, что у них были организованы курсы, на которых велено было переучивать преподавателей физкультуры, биологии и иностранного языка на учителей математики из-за нехватки таковых в области. На переучивание отводилось немногим более 200 учебных часов. Это чистая профанация", - говорит он.

По его мнению, ЕГЭ как пылесос вытягивает талантливую молодежь из регионов в столичные вузы, где они после этого работают барменами.

"Мы тратим бешеные деньги на выпуск кадров, которые не востребованы. Добавлять бюджетные места на инженерные направления бессмысленно, когда не из кого набирать", - подчеркивает Рукшин.

Он напоминает, что учителя в России работают на 1,5–2 ставки из-за нищенской зарплаты. В таких условиях учителей по многим предметам в многих школах просто нет.

Напомним, по итогам прошлого года средняя зарплата учителя в России составила почти 50 тысяч рублей, но медианная - чуть более 30 тыс. "Чистыми" остается 25 тысяч или чуть больше. Иными словами, половина российских учителей реально получают менее 25 тысяч и только половина — больше этой суммы. Если же учесть, что большинство учителей работают больше, чем на ставку, то труд российского учителя оценивается нищенской суммой в 15-20 тысяч рублей в месяц. Стоит ли удивляться тому, что учителей географии, химии, физики, биологии, информатики в России минимум на треть меньше, чем школ. То если даже в каждой школе оставить только по одному учителю по этим предметам, треть школ останется без них. А так как в некоторых школах по два учителя, то "обездоленных" школ еще больше. Детей некому учить - так чего удивляться тому, что инженерные специальности не востребованы.

Как отмечает главный научный сотрудник, профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, увеличивать число мест в технических вузах, да еще и брать на них всех подряд, - это значит дискредитировать профессию. Нельзя начать массово готовить инженеров и потом предлагать им рабочие места с низкими зарплатами.

При этом она считает, что много инженеров вообще не нужно - инженерные специальности должны предлагаться "узкой группе хорошо подготовленных и мотивированных ребят", на которых и надо ориентироваться. Большинство же выпускников выбирают бизнес-образование, гуманитарную сферу и "креативные индустрии".

Рукшин возмущен такой позицией, которую он назвал "очередным воплем кулацких подпевал". Какой может быть технологический суверенитет без собственных инженеров?