06 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

В Пакистане пресноводная амёба съела мозг 30-летнего мужчины

В пакистанском Лахоре впервые зарегистрирован случай заражения Naegleria fowleri – амебой Неглерия Фоулера (она же мозгоядная амеба).

30-летний Мустафа Шафик был доставлен в больницу с симптомами ОРВИ, высокой температурой и головной болью, а спустя два дня он умер. Лабораторные исследования показали, что в организме мужчины была смертоносная амеба, передает Pakistan Observer.   

Это первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера в Лахоре и четвертый в целом в Пакистане в этом году (предыдущие случаи были зарегистрированы в Карачи).

Naegleria fowleri живет в пресноводных водоемах и попадает в организм человека через нос. Обычно это происходит во время плавания и ныряния.

Амеба попадает в полость носа, проходит по слизистой вдоль обонятельных нервов через решетчатую пластинку и попадает в головной мозг, который в буквальном смысле сжирает.

Против амебы есть лекарство – милтефозин, но проблема заключается в сложном распознавании заболевания.  

Теги: пакистан, амеба, мозг


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