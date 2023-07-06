В Пакистане пресноводная амёба съела мозг 30-летнего мужчины

В пакистанском Лахоре впервые зарегистрирован случай заражения Naegleria fowleri – амебой Неглерия Фоулера (она же мозгоядная амеба).

30-летний Мустафа Шафик был доставлен в больницу с симптомами ОРВИ, высокой температурой и головной болью, а спустя два дня он умер. Лабораторные исследования показали, что в организме мужчины была смертоносная амеба, передает Pakistan Observer.

Это первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера в Лахоре и четвертый в целом в Пакистане в этом году (предыдущие случаи были зарегистрированы в Карачи).

Naegleria fowleri живет в пресноводных водоемах и попадает в организм человека через нос. Обычно это происходит во время плавания и ныряния.

Амеба попадает в полость носа, проходит по слизистой вдоль обонятельных нервов через решетчатую пластинку и попадает в головной мозг, который в буквальном смысле сжирает.

Против амебы есть лекарство – милтефозин, но проблема заключается в сложном распознавании заболевания.