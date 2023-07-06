В Тюменской области социально-ориентированным НКО раздали гранты

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с победителями конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Рассказывая в своем telegram-канале о мероприятии, глава региона обратил внимание, что авторы проектов искренне болеют за свое дело, живут им.

"Понимаю в такие моменты, что гранты идут в надежные руки. Тем более, все инициативы прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку", - написал Моор.

Представляющая "Тюменскую Дармарку" Татьяна Филина еле сдерживала слезы – проект "Своих не бросаем" сейчас помогает беженцам Донбасса и семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции, уточнил губернатор. Волонтеры собирают вещи, привлекают психологов. Все истории участники проекта пропускают через себя. Как и сотрудники центра "Грин-Ландия", разработавшие реабилитационную программу "Equus – Быстрый старт". Специалисты помогают детям с ограниченными возможностями здоровья – на сумму гранта закупят необходимое оборудование и организуют занятия.

Среди победителей конкурса – проекты по 11 направлениям (появилось пять новых). Есть много интересного, отметил Моор. Например, криохакинг, школа будущих офицеров "Честь имею", спектакль "Уральские сказы". Последнее – проект театра "Гелиос", предложил им выступить с этой программой на 80-летии Тюменской области в следующем году. Победителей в этом году 114. Всего на поддержку выделено 85,3 млн руб.

"Считаю, что эти средства пойдут на полезные дела. Сегодня убедился в этом лично", - подытожил Моор.