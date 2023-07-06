На стройке новой школы в Екатеринбурге обнаружили огромную ель. Дерево сохранят

В Екатеринбурге на стройке новой школы на улице Советской строители сохраняют 8-метровую ель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", сейчас в Пионерском микрорайоне идет строительство новой школы на 1,5 тысячи мест. Возводит ее в рамках государственно-частного партнерства компания "Атомстройкомплекс", а финансовым партнером проекта выступает Сбербанк. Площадка под школу расположена в центре сложившегося микрорайона, между жилыми домами. Выполняя подготовительные работы и подготавливая площадку, строители обнаружили высокую 8-метровую красавицу-ель.

"Ель расположена вне площади застройки здания школы, поэтому, несмотря на предусмотренную проектом возможность сноса, мы, конечно, решили сохранить дерево. Все необходимые для строительства коммуникации и подъездные пути для техники расположили так, чтобы не повредить ель. Пригласили на площадку эколога, который осмотрел ель и дал нам рекомендации о том, как лучше защитить дерево от проводимых в непосредственной близости работ", - рассказал руководитель стройки Александр Прокопович.

Когда школа будет построена, елка окажется рядом с главным входом и, вероятнее всего, будет играть главную роль в новогоднем украшении школы. А пока украшать ель планируют строители – к новому году дерево нарядят гирляндами.

Стоит отметить, что "Атомстройкомплекс" имеет большой опыт сохранения деревьев во время проведения строительных работ. Например, при реконструкции комплекса зданий Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий строители позаботились о редких для Урала конских каштанах, растущих на территории медучреждения. На зиму деревья укутывали и защищали ограждениями.