Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что часть деклараций сотрудников администрации президента России уже проверили, еще часть находится в процессе изучения.

"Соответствующее управление в администрации работает постоянно", - цитирует Пескова РИА Новости.

В марте представитель Кремля сообщал, что Путин и его администрация подадут декларации о доходах до 1 апреля, как это и предусматривает закон. Но опубликованы они не будут, так как сейчас нет такой обязанности. Эти документы проверят в непубличном порядке, отметил Песков.

Ранее Госдума и Совет Федерации отменили правило, по которому декларации народных избранников и назначенных высокопоставленных чиновников публикуются в подробностях. Теперь это будут некие обезличенные документы "в обобщенном виде".

29 декабря 2022 года Путин подписал указ, который позволяет чиновникам не публиковать сведения о доходах и имуществе на период проведения специальной военной операции.