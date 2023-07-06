Рабочая неделя выросла из-за дефицита инженерных кадров – Минтруд

Из-за дефицита инженерных кадров российские предприятия обрабатывающей промышленности вынуждены увеличивать продолжительность рабочей недели, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах РФ есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю", - цитирует министра ТАСС.

FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что в первом квартале 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа, отмечает "Коммерсант".