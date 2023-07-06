06 Июля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Экс-директора уральского МУП судят за взятки в крупном и особо крупном

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший директор одного из муниципальных предприятий. Его обвиняют во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2019 по 2021 годы мужчина работал директором одного из МУП Красноуфимского района. По версии следствия, однажды ему поступило предложение о заключении контрактов по результатам открытых аукционов за деньги, передаваемые ему в виде взяток. Директор согласился.

"Руководитель муниципального предприятия, будучи председателем закупочной комиссии, включал в условия контрактов невыгодные и трудновыполнимые условия в целях воспрепятствования участия иных лиц в аукционах, что способствовало заключению контактов с конкретными организациями", - раскрыли преступную схему в прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, в 2019, 2020 и 2021 годах обвиняемый трижды получал от представителей коммерческих структур взятки в крупном размере. А в 2022 году он получил взятку в особо крупном. Всего таким образом им было получено более 1,6 млн рублей.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, днем 16 мая 2022 года фигурант после получения очередной взятки был задержан сотрудниками областного Главка полиции. Это произошло в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже экс-директора направлено в Красноуфимский районный суд.

Теги: взятки, МУП, суд, директор


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