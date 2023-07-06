В Екатеринбурге упорядочат номера и маршруты трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге решили упорядочить нумерацию трамваев и троллейбусов в зависимости от их маршрутов. Изменения должны вступить в силу с начала августа.

Согласно документам с сайта госзакупок, трамваи начнут курсировать по следующим маршрутам:

№ 1 — ВИЗ – Вторчермет;

№ 2 — Эльмаш – ВИЗ;

№ 3 — ЦПКиО – ВИЗ;

№ 4 — Ботаническая – Шарташ;

№ 5 — Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;

№ 6 — Машиностроителей – ЦПКиО;

№ 7 — Эльмаш – 7 Ключей;

№ 8 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;

№ 9 — Керамическая – метро «Ботаническая»;

№ 10 — ЦПКиО – 7 Ключей;

№ 11 — ВИЗ – Зеленый остров;

№ 12 — 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;

№ 13 — 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;

№ 14 — Керамическая – Фрезеровщиков;

№ 15 — 40 лет ВЛКСМ – Вторчермет;

№ 16 — Волгоградская –УрФУ;

№ 17 — Керамическая – Кушвинская;

№ 18 — Волгоградская – Шарташ;

№ 19 — Машиностроителей – Волгоградская;

№ 20 — ЦПКиО – Шарташ;

№ 21 — ЦПКиО – Кирова;

№ 23 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;

№ 24 — Эльмаш - 7 Ключей.

Изменится и схема движения для троллейбусов:

№ 25 — "ст. Ботаническая – Академическая";

№ 26 — "Коммунистическая – Крауля";

№ 27 — "Начдива Онуфриева - Железнодорожный вокзал";

№28 — "Академгородок - ЦПКиО";

№ 29 — "Коммунистическая – Калининская";

№30 — "Ильича – Пл. 1-й Пятилетки – Ильича";

№ 31 — "Химмаш – Железнодорожный вокзал";

№32 — "Коммунистическая – Академическая";

№33 — "Коммунистическая – Педагогический университет";

№34 — "Метро Динамо – Горбольница № 7";

№35 — "Ботаническая – Крауля";

№36 — "Химмаш – Академическая";

№37 — "Посадская – Уралобувь";

№ 38 — "Коммунистическая – Пл. 1-й Пятилетки – Коммунистическая";

№ 39 — "Табачная фабрика – Белинского".

Напомним, что с 5 июля и по 1 августа временно изменена схема движения трамваев по улице Волгоградской. Ранее сообщалось, что этим летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии в Академический.