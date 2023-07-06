В Екатеринбурге упорядочат номера и маршруты трамваев и троллейбусов
В Екатеринбурге решили упорядочить нумерацию трамваев и троллейбусов в зависимости от их маршрутов. Изменения должны вступить в силу с начала августа.
Согласно документам с сайта госзакупок, трамваи начнут курсировать по следующим маршрутам:
- № 1 — ВИЗ – Вторчермет;
- № 2 — Эльмаш – ВИЗ;
- № 3 — ЦПКиО – ВИЗ;
- № 4 — Ботаническая – Шарташ;
- № 5 — Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
- № 6 — Машиностроителей – ЦПКиО;
- № 7 — Эльмаш – 7 Ключей;
- № 8 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- № 9 — Керамическая – метро «Ботаническая»;
- № 10 — ЦПКиО – 7 Ключей;
- № 11 — ВИЗ – Зеленый остров;
- № 12 — 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;
- № 13 — 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
- № 14 — Керамическая – Фрезеровщиков;
- № 15 — 40 лет ВЛКСМ – Вторчермет;
- № 16 — Волгоградская –УрФУ;
- № 17 — Керамическая – Кушвинская;
- № 18 — Волгоградская – Шарташ;
- № 19 — Машиностроителей – Волгоградская;
- № 20 — ЦПКиО – Шарташ;
- № 21 — ЦПКиО – Кирова;
- № 23 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- № 24 — Эльмаш - 7 Ключей.
Изменится и схема движения для троллейбусов:
- № 25 — "ст. Ботаническая – Академическая";
- № 26 — "Коммунистическая – Крауля";
- № 27 — "Начдива Онуфриева - Железнодорожный вокзал";
- №28 — "Академгородок - ЦПКиО";
- № 29 — "Коммунистическая – Калининская";
- №30 — "Ильича – Пл. 1-й Пятилетки – Ильича";
- № 31 — "Химмаш – Железнодорожный вокзал";
- №32 — "Коммунистическая – Академическая";
- №33 — "Коммунистическая – Педагогический университет";
- №34 — "Метро Динамо – Горбольница № 7";
- №35 — "Ботаническая – Крауля";
- №36 — "Химмаш – Академическая";
- №37 — "Посадская – Уралобувь";
- № 38 — "Коммунистическая – Пл. 1-й Пятилетки – Коммунистическая";
- № 39 — "Табачная фабрика – Белинского".
Напомним, что с 5 июля и по 1 августа временно изменена схема движения трамваев по улице Волгоградской. Ранее сообщалось, что этим летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии в Академический.