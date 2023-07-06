06 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге упорядочат номера и маршруты трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге решили упорядочить нумерацию трамваев и троллейбусов в зависимости от их маршрутов. Изменения должны вступить в силу с начала августа.

Согласно документам с сайта госзакупок, трамваи начнут курсировать по следующим маршрутам:

  • № 1 — ВИЗ – Вторчермет;
  • № 2 — Эльмаш – ВИЗ;
  • № 3 — ЦПКиО – ВИЗ;
  • № 4 — Ботаническая – Шарташ;
  • № 5 — Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
  • № 6 — Машиностроителей – ЦПКиО;
  • № 7 — Эльмаш – 7 Ключей;
  • № 8 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
  • № 9 — Керамическая – метро «Ботаническая»;
  • № 10 — ЦПКиО – 7 Ключей;
  • № 11 — ВИЗ – Зеленый остров;
  • № 12 — 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;
  • № 13 — 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
  • № 14 — Керамическая – Фрезеровщиков;
  • № 15 — 40 лет ВЛКСМ – Вторчермет;
  • № 16 — Волгоградская –УрФУ;
  • № 17 — Керамическая – Кушвинская;
  • № 18 — Волгоградская – Шарташ;
  • № 19 — Машиностроителей – Волгоградская;
  • № 20 — ЦПКиО – Шарташ;
  • № 21 — ЦПКиО – Кирова;
  • № 23 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
  • № 24 — Эльмаш - 7 Ключей.

Изменится и схема движения для троллейбусов:

  • № 25 — "ст. Ботаническая – Академическая";
  • № 26 — "Коммунистическая – Крауля";
  • № 27 — "Начдива Онуфриева - Железнодорожный вокзал";
  • №28 — "Академгородок - ЦПКиО";
  • № 29 — "Коммунистическая – Калининская";
  • №30 — "Ильича – Пл. 1-й Пятилетки – Ильича";
  • № 31 — "Химмаш – Железнодорожный вокзал";
  • №32 — "Коммунистическая – Академическая";
  • №33 — "Коммунистическая – Педагогический университет";
  • №34 — "Метро Динамо – Горбольница № 7";
  • №35 — "Ботаническая – Крауля";
  • №36 — "Химмаш – Академическая";
  • №37 — "Посадская – Уралобувь";
  • № 38 — "Коммунистическая – Пл. 1-й Пятилетки – Коммунистическая";
  • № 39 — "Табачная фабрика – Белинского".

Напомним, что с 5 июля и по 1 августа временно изменена схема движения трамваев по улице Волгоградской. Ранее сообщалось, что этим летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии в Академический.

Теги: Екатеринбург, маршрут, трамвай, троллейбус, нумерация


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