06 Июля 2023
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Политика Украина
Фото: LRP/Robertas Dackus

Контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе

Ограниченный контингент стран НАТО — в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — может быть введен на Украину после саммита альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, этому может предшествовать ядерная провокация. "Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории", - цитирует Рогова ТАСС.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут отправить свои войска на Украину. Это произойдет в том случае, если на июльском саммите альянса в Вильнюсе НАТО не даст гарантий безопасности Киеву. "Я бы не исключал возможности того, что Польша примет еще более активное участие в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Прибалтики, возможно, включая размещение войск", - заявлял Расмуссен в интервью The Guardian.

Теги: рогов, нато, украина


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