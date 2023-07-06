Евро – выше 100 рублей, доллар – 92

В самом начале торгов на Мосбирже в четверг, 6 июля, стоимость евро превысила 100 руб. – впервые с 29 марта 2022 года. Доллар торгуется по 92 руб. – впервые с 28 марта 2022 года. Аналитики считают, что пока поводов для укрепления рубля нет, поэтому доллар вполне может вырасти и до 95 руб.

В Центральном банке России накануне заявили, что не видят поводов для беспокойства. По мнению регулятора, масштабное ослабление рубля не приведет к дестабилизации финансового рынка. "Оно [ослабление] происходит в основном из-за изменения торгового баланса", - заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Между тем, экономисты считают, что ЦБ в своих официальных заявлениях не учитывает усилившийся после "пригожинского марша" отток капитала из России. Импорт растет, экспорт – слабый, спрос на иностранную валюту растет в свете платежей нерезидентам, сохраняется крайне низкий уровень ликвидности.

В выигрыше будет российский дефицитный бюджет, но при этом будет расти и инфляция, так что ЦБ может с высокой вероятностью увеличить ключевую ставку уже на ближайшем заседании.