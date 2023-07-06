Евро – выше 100 рублей, доллар – 92

06 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Евро – выше 100 рублей, доллар – 92

В самом начале торгов на Мосбирже в четверг, 6 июля, стоимость евро превысила 100 руб. – впервые с 29 марта 2022 года. Доллар торгуется по 92 руб. – впервые с 28 марта 2022 года. Аналитики считают, что пока поводов для укрепления рубля нет, поэтому доллар вполне может вырасти и до 95 руб.

В Центральном банке России накануне заявили, что не видят поводов для беспокойства. По мнению регулятора, масштабное ослабление рубля не приведет к дестабилизации финансового рынка. "Оно [ослабление] происходит в основном из-за изменения торгового баланса", - заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Между тем, экономисты считают, что ЦБ в своих официальных заявлениях не учитывает усилившийся после "пригожинского марша" отток капитала из России. Импорт растет, экспорт – слабый, спрос на иностранную валюту растет в свете платежей нерезидентам, сохраняется крайне низкий уровень ликвидности.

В выигрыше будет российский дефицитный бюджет, но при этом будет расти и инфляция, так что ЦБ может с высокой вероятностью увеличить ключевую ставку уже на ближайшем заседании.

Теги: курс рубля, валюта, евро, центральный банк россии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети