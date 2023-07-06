Цены на импортный алкоголь могут увеличиться на 10% из-за ослабления рубля

Крупные импортеры алкоголя могут примерно на 10% повысить цены из-за снижения курса рубля, сообщает "Коммерсантъ".

В Московской пивоваренной компании с 17 июля намерены повысить цены на продукцию на 6–8%. В случае поставок по новым ценам от иностранных поставщиков цены может пересмотреть также Simple Group.

В компании-дистрибьютора SVAM Group допустили, что импортное пиво подорожает на 7–10%.

Как считают участники рынка, местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией - у этих продуктов разные группы потребителей.

Отметим, курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 6 июля, поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.