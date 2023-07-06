Пожар вспыхнул в Уральском институте кардиологии Екатеринбурга

Сегодня утром в Уральском институте кардиологии на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, из здания самостоятельно эвакуировалось 285 человек, 165 из которых - пациенты.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание произошло в подвальном помещении корпуса лечебного учреждения - огонь распространился на площади 20 кв.м. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению было привлечено 42 человека и 13 единиц техники. В 08.45 пожар удалось локализовать, в 09.26 открытое горение ликвидировали. Сейчас огнеборцы проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма.