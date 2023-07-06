В Мегионе похоронили мэра Олега Дейнеку

В Мегионе прошли отпевание и похороны скончавшегося после долгой болезни мэра города Олега Дейнеки.

Проводить в последний путь мэра приехали заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, главный федеральный инспектор округа Александр Постников, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, ранее – первый заместитель главы Мегиона Денис Мамонтов, депутаты Госдумы Вадим Шувалов и Евгений Марков, главы соседних городов, депутаты тюменской областной, окружной и городской дум, руководители мегионких предприятий и учреждений, представители бизнес-сообщества и многие другие официальные лица. Отпевание прошло в храме Покрова Божьей Матери.

"Не стало выдающего человека. Он работал исключительно во благо города. Незадолго до смерти нацеливал на то, что будем делать, когда он вернется в город после лечения", - сказал во время церемонии прощания исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов.

Он уточнил, что надо постараться завершить начатые Дейнекой проекты. Траурный кортеж проехал по центральным улицам, мимо зданий городских учреждений, сотрудники которых вышли на улицу, чтобы тоже проститься с почившим мэром. У здания администрации движение автоколонны на несколько минут остановилось. На кладбище от Храма в честь собора архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных гроб пронесли на руках до места упокоения. Похоронили главу города рядом с его отцом.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.