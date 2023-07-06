Превышений вредных веществ в воздухе Екатеринбурга и Верхней Пышмы не выявлено

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали об итогах исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в регионе.

Напомним, накануне запах гари можно было ощущать в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Специалисты отбирали пробы на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, а также сажи.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, пробы были отобраны 5 июля в контрольных точках Екатеринбурга и поселка Кедрового Верхней Пышмы. Затем их исследовали в лаборатории.

"Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено", - рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным синоптиков, до 20 часов 7 июля в Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.