СМИ: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным

В России хотят ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными.

За это предусмотрено наказание до 100 тыс. руб. Соответствующий проект закона подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Инициативу поддерживают во фракциях, а также зоозащитники, по словам которых, в интернете становится всё больше роликов с издевательствами над животными, которые необходимо заблокировать.

Согласно статистике МВД РФ, из 709 случаев жестокого обращения с питомцами, зафиксированных в 2022 году, только 76 россиян были привлечены к ответственности, сообщают "Известия".

Ранее Госдума одобрила штрафы в 30 тысяч за выброс домашних животных.