В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов"

Заводы в России приступили к выпуску комплектующие для техобслуживания поездов "Сапсан".

Речь в частности идет о подшипниках и колесах. В стадии локализации находятся тяговые двигатели. Как заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, после ухода компании Siemens из России в прошлом году РЖД сами занялись обслуживанием этих поездов.

В настоящее время локализовано около 60-70% этих узлов. Их выпуском занимается не один, а несколько отечественных производителей. Сейчас проходят сертификацию подшипники.

Отмечается, что комплектующие, которые для "Сапсанов" начали локализовать в РФ, уже частично используются при техобслуживании этих поездов, сообщает РБК.