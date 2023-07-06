06 Июля 2023
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Фото: Российские железные дороги

В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов"

Заводы в России приступили к выпуску комплектующие для техобслуживания поездов "Сапсан".

Речь в частности идет о подшипниках и колесах. В стадии локализации находятся тяговые двигатели. Как заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, после ухода компании Siemens из России в прошлом году РЖД сами занялись обслуживанием этих поездов.

В настоящее время локализовано около 60-70% этих узлов. Их выпуском занимается не один, а несколько отечественных производителей. Сейчас проходят сертификацию подшипники.

Отмечается, что комплектующие, которые для "Сапсанов" начали локализовать в РФ, уже частично используются при техобслуживании этих поездов, сообщает РБК.

Теги: Сапсаны, поезда, РЖД


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