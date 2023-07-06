В РЖД сообщили, будут ли возвращать "курилки" в поезда

Стало известно, будут ли РЖД возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны.

"Нет, конечно", - сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Так он ответил на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для употребления табачных изделий или вагоны для этого, сообщает РИА "Новости".

Курение в поездах в России запретили 10 лет назад. Время от времени возникают дискуссии по этому вопросу. Общественники предлагали после возвращения "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах.