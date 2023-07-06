МВД: правила управления электросамокатом не входят в практическую часть экзамена на права

Полицейские не проводят с кандидатами в водители практический экзамен по правилам управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Как сообщает МВД России, вопросы о СИМ включены в теоретическую часть экзамена, сообщает ТАСС.

После вступления 1 марта изменений в правила дорожного движения были внесены коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В них, в том числе были включены правила использования СИМ.

Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения.