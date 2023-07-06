Минфин: выплаты нефтяникам по демпферу за полгода снизились более чем вдвое

Поступления нефтяным компаниям России из бюджета в рамках демпфирующего механизма снизились в январе – июне в 2,4 раза по сравнению с показателем за тот же период 2022 года до 542,6 млрд руб.

Как следует из материалов Министерства финансов РФ, в январе – июне прошлого года выплаты составляли 1,28 трлн руб. В июне 2023 года перечисления в рамках топливного демпфера составили 78,6 млрд руб., что около трех раз ниже показателя июня прошлого года.

Выплаты снижаются второй месяц подряд: в мае они составили 103,5 млрд руб., в апреле – 107,2 млрд руб.

Дополнительная корректировка демпфера с сентября может привести к снижению инвестиций в НПЗ, сообщают "Ведомости".

Демпферный механизм в нефтяной отрасли призван сдерживать рост цен на топливо в России.