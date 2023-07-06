Названы регионы РФ, которые не смогли снизить уровень бедности

Девять регионов России в 2022 году не смогли добиться целей по уменьшению уровня бедности населения.

Как сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, по итогам прошлого года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планируемыми значениями. В их число не попала Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Северная Осетия — Алания, Коми, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.

Голикова заявила, что в текущем году правительство ожидает дальнейшего снижения бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей, беременных женщин и детей. "Это 82,5% от того, что мы прогнозировали на 2023 год", — отметила вице-премьер.

Напомним, власти создадут реестр нищих россиян.