В Магнитогорске у посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

В одном из кафе Магнитогорска у 16 посетителей выявили кишечную инфекцию.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, отравившиеся ели шаурму с курицей. В настоящее время осуществляется эпидемиологическое расследование. Общепит, в котором изготавливалась шаурма, называется "Хорошее место".

На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, заведение закрыто, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов.

Ранее в Братске шаурмой отравились больше 100 человек.