ГУР Минобороны Украины: предстоящий саммит НАТО не оправдает ожиданий Киева

Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

"Ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей", - сообщил The Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

При этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, что Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений. Будет создан совет НАТО-Украина, который станет важным политическим инструментом.

Тем временем, ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.