06 Июля 2023
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Фото: t.me/radionovasg / Светлана Радионова

Минприроды Коми: дальнейшее попадание нефтепродуктов в Колву предотвращено

В настоящее время на реке Колве в Коми наблюдаются единичные участки загрязнения нефтепродуктами.

Ниже по течению акватория без видимых признаков загрязнения. Как сообщает пресс-служба Минприроды Коми, дальнейшее попадание нефтепродуктов в реку предотвращено. Комиссией отмечено, что наблюдается динамика улучшения состояния окружающей среды вследствие очистки территории в сравнении с 3 июля.

Отмечается, что результаты проб воды Колвы показывают соответствие требованиям предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного назначения и санитарно-гигиенических нормативов.

По последним данным, причиной аварии стала неисправность трубопровода ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. На месте ЧП работает оперативная группа. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники. В округе введен режим повышенной готовности.

Теги: нефтепродукты, экология, Коми


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